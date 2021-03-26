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«Ах! Как Хюррем с крошкой Михримах»: Мерьем Узерли растрогала снимком с новорожденной Лили

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» наслаждается материнством, укачивая дочку на руках.

«Ах! Как Хюррем с крошкой Михримах»: Мерьем Узерли растрогала снимком с новорожденной Лили
Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Мерьем Узерли прославилась благодаря роли хасеки Хюррем султан. Актриса с немецкими и турецкими корнями сыграла в сериале «Великолепный век» русскую наложницу, попавшую в гарем к султану Сулейману. За гаремными интригами и победами Хюррем над своей главной соперницей Махидевран султан поклонники исторической ленты следили с замиранием сердца. Узерли влюбила в себя не только турецкого и российского зрителя, у нее поклонники по всему миру.

После того, как Мерьем покинула сериал «Великолепный век», а ее место заняла Вахиде Гердюм (она сыграла возрастную Хюррем султан, — Прим. ред.), актриса успела дважды дать мамой. У нее есть семилетняя дочка Лара. А не так давно Мерьем родила крошку Лили. В микроблоге Узерли то и дело публикует трогательные снимки с малышкой.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли с дочкой Лили. Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem

На свежим снимке Мерьем предстала с рыжими локонами и без яркого макияжа, напомнив образ Хюррем султан — всемилюбимой жены султана Сулеймана.

«Сразу вспомнила, как султанши мечтали родить именно шехзаде», «Ах! Как Хюррем с крошкой Михримах», «Какая она красивая все-таки, эти ее пухлые губы, неповторимый взгляд!!», «Наша Хюррем вернулась», «Шикарная», «Хюррем только и мечтала о сыновьях», «Такие нежные мгновения», «Чудесные», «Пока малышка спит», «Эти локоны как у Хюррем», — пишут фолловеры.

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