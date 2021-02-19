Вся мамина любовь: Мерьем Узерли нежно укачивала на руках новорожденную дочку

Мерьем Узерли сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль любимой наложницы султана Сулеймана — хасеки Хюррем султан. А ее экранную дочь — Пелин Карахан. И это при том, что разница в возрасте у них была незначительной — всего год. Однако в свои 36 лет партнерша Бурака Озчивита успела обзавестись двумя детьми: шестилетним Али Демиром и трехлетним Джаном Эюпом.

У Мерьем тоже двое детей, но только девочки. Старшей наследнице актрисы, Ларе, семь лет, а малышке Лили всего месяц. Она появилась на свет в первых числах января. Поклонники Узерли подметили, что в отличие от своей героини Хюррем, которая мечтала только о появлении шехзаде (наследников династии Османов. — Прим. ред.), сама актриса с любовью воркует с крохой-дочкой. Судя по всему, Мерьем не расстроилась из-за того, что у нее родилась вторая девочка, а не мальчик.

«Появление малышей — это такое счастье», «А Хюррем-то мечтала о шехзаде!!», «Просто светится от счастья, материнство украшает», «Вам так идет с малышкой на руках, такое чудо», «Восхитительные моменты», «Самая заботливая мамочка», «Мы так за вас рады, что все наладилось и есть рядом любимые», «Вот оно счастье», «Какие вы милые», — пишут фолловеры.

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