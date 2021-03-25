«Я вся мокрая, какой кошмар!»: Муцениеце оголила рельефный животик, спустив трико на бедра

Агата Муцениеце в беседе с поклонниками делилась тем, как на ее развод отреагировал Дмитрий Нагиев. Они вместе ведут детский «Голос» на Первом канале. Так вот, узнав о том, что актриса расходится с Павлом Прилучным, шоумен подметил, что развод продлевает жизнь. И если судить по тому, как преобразилась актриса из фильма «Тобол», можно прийти к мнению, что это действительно так. В Storeis микроблога Агата поделилась свежими кадрами, чем немало порадовала поклонников.

Муцениеце игриво спустила трико на бедра, засветив сексапильный животик, особой гордостью актрисы стал рельефный пресс. А ведь не так давно Агата сетовала, что ей не удается похудеть после второй беременности. По словам актрисы, тогда муж уговаривал ее на третьего малыша. Но сама Муцениеце отказалась от этой затеи.

«Ну что два дня правильного питания, пробежек и уже виден результат! Я вся мокрая, какой кошмар», — похвасталась Агата.

«Чтобы Павлик ревновал?», «Ай, ай! Шалунья», «Ого-го! Какой идеальный пресс», «Ну вот, а говорила, что после второй беременности не могла вернуть себе дородовой вес! И вуаля! Чудеса развода», «Как от мужа ушла сразу похорошела», «Без Пашки цветет и пахнет», «Секси-леди», «Без Павлика стала секси», — пишут поклонники в одной из фан-страничек актрисы.

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