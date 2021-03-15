«Когда развод точно на пользу»: Муцениеце в секси-лифе заворожила танцем живота

Агата Муцениеце после слухов о бурном романе с Климом Шипенко порадовала поклонников соблазнительными кадрами в Instagram. Актриса из фильма «Тобол» устроила жаркие танцы живота, засветив пикантную родинку на сочной груди. Экс-возлюбленная Павла Прилучного примерила нюдовый лиф, который сексапильно льнул к упругим полушариям бюста Агаты. Стиля ее домашнему луку придало нежно-розовое трико. Зазывно покачивая бедрами, Муцениеце грациозно двигалась в такт этнической музыке.

К слову, актриса заверила поклонников, что она дружит с семьей Клима Шипенко, и никогда бы не стала встречаться с женатым мужчиной. Агата подметила, что и сама была женой. Поэтому актриса не собирается наступать на горло собственной песне.

«Агатушка, какая ты секси!!», «Животик просто идеальный», «Развелась и похорошела», «Вот это да!! Восторг», «Пашка умылся горючими слезами?!», «Молодчинка!!», «Когда развод точно на пользу», «Без мужика сразу стала секси-чикой», «Вау! Какая стройняшка», «Влюбилась?! Так похорошела», «Милашка», «Тело просто супер!! Бывший упал в обморок?!», «Все при ней, какая грудь», — написали фолловеры.

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