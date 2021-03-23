«Вот это фигура»: Лена Летучая сразила пышными формами в белоснежном купальнике

Ведущая программы «Детки-предки» Лена Летучая опубликовала свежее чувственное фото на личной странице. Знаменитость удивила фанатов роскошной грудью в мокром пляжном аутфите.

Жена бизнесмена Юрия Анашенкова нарядилась в кипенно-белый купальник. Летучая дополнила образ черной панамой и тонкой цепочкой на шее. Она сделала солнечную фотографию в жарком Египте у голубой воды.

«Полет нормальный», — подписала откровенный кадр телеведущая.

Отметим, что фанаты Летучей были шокированы таким снимком. Они не предполагали, что Елена является обладательницей внушительного бюста. По словам подписчиков, знаменитость обычно прячет большую грудь за скромными нарядами. Но сейчас они увидели настоящую правду. Чему были несказанно рады.

«Ах, какая женщина!», «Секси!», «Лена — богиня», «Мне нравятся обе эти девочки», «Фигура — огонь!», «Аппетитная женщина», «А когда платье надевает, грудь маленькой кажется», «Фигура просто класс», «Сочная», «Вот это фигура», — написали взбудораженные поклонники Елены в комментариях под фото.

Напомним, недавно похорошевшей фигурой похвасталась телеведущая Регина Тодоренко. Жена Влада Топалова в крошечном купальнике не постеснялась продемонстрировать сочные ягодицы.

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