«Видеть прекрасное»: Елена Летучая похвасталась роскошной фигурой в «золотом» бикини

Елена Летучая, несомненно, входит в число самых роскошных женщин российского шоу-бизнеса. В свои 42 года блондинка выглядит просто шикарно и запросто может дать фору юным красоткам.

У Елены Летучей безупречная фигура, и она обожает демонстрировать ее при каждом удобном случае. Отдых в Египте – как раз из числа таких.

Елена Летучая поделилась в Instagram снимком, на котором предстала в бикини золотого цвета, которое подчеркнуло золотистый загар теледивы и ее роскошные формы.

«Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Как только в хороший отель переехала, сразу на лирику потянуло», — подписала фото Елена Летучая.

Увидев столь маняще-дразнящий ракурс, подписчики звезды пришли в восторг и осыпали Елену комплиментами.

«Сложно в такой красоте не видеть прекрасного! Наслаждайтесь!», «Куколка прям, золото в золоте», «Елена, вы такая секси, огонь, файер, пожар», «Какая вы золотая сегодня, Елена Александровна», — высказываются в Сети.

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