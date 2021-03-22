«То, что я солнце — это однозначно! Но вот в шоу ли?»: Брежнева отреагировала на слухи об участии в «Маске»

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе — певица Вера Брежнева заинтриговала своих поклонников, опубликовав свежий сторис в Instagram. Экс-солистка группы «ВИА Гра», надо отдать ей должное, еще больше запутала фанатов. Певица прокомментировала возможное участие в шоу «Маска». Напомним, что после нескольких эфиров программы поклонники решили, что под маской Солнца скрывается никто иной как всемилюбимая исполнительница — Вера Брежнева.

Естественно, такое внимание фанатов к ее персоне певице льстит. Но раскрывать все карты поп-дива не собирается. Поклонники так и не смогли добиться от артистки ответа — она ли прячется под маской Солнца. Вера пококетничала с подписчиками, оставив их собственно ни с чем. Мол, догадывайтесь сами! К слову, участники проекта иногда дают жюри подсказки. Но поп-король сцены Филипп Киркоров в недавнем выпуске шоу заявил, что героям программы он не верит, назвав их «врушами».

«То, что я солнце — это однозначно! Но вот в шоу ли?» — написала певица, чем вызвала еще больше вопросов у своих поклонников.

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