«Именинница и торт»: Вера Брежнева запечатлела дочку в черном платье в домашней обстановке

Вера Брежнева обычно очень много путешествует. В этом году из-за пандемии коронавируса певица смогла не только отдохнуть, но и провести время с родными. Всю осень она отдыхала в Киеве у близких. Певица не скрывала, что увиделась со своей старшей дочкой Соней, которая живет в США, но приехала на родину ,чтобы побыть с близкими. Но больше всего времени артистке удается уделять младшей дочке Саре.

14 декабря ее наследнице исполнилось 11 лет. Еще ночью девочка стала прыгать в кровати от радости. Потом певица поделилась редкими фото с именинницей, на которых они позируют в одинаковых платьях. Девушка отметила, что родила себе настоящий подарок. Она не оставила ребенка без праздника. Радостное событие артистка отпраздновала в домашней обстановке. Для начала она запечатлела Сару в черном платье и ботинках.

«Большая маленькая я», — написала звезда.

Примечательно, что девочка оказалась в комнате, где шкаф заполнен бутылками. А потом все собрались за большим столом, Вера заказала для именинницы яркий торт. Малышка не удержалась и попробовала его на вкус.

«Именинница и торт», — подписала кадр артистка.

По всей видимости, вечер прошел в веселой обстановке. Соня выглядела счастливой. Многие поклонники отметили, что она растет очень красивой и похожа на свою маму.

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