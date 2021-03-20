«Какая хорошая грудь»: Анна Плетнева подразнила роскошными формами в кроп-топе с откровенным вырезом

Исполнительница Анна Плетнева показала репетицию танцевального номера для свежего хита артистки «С замиранием сердца». Примечательно, что на тренировке Плетнева засветила пышную грудь. Чем и привлекла внимание своих поклонников.

Солистка группы «Винтаж» устроила настоящие огненные пляски вместе со своей командой помощников.

«В воскресенье на телеканале «Жара» смотрите, как в прямом эфире в 18:00 я первый раз спою «С замиранием сердца»», — написала Плетнева в комментариях под видеороликом.

Нужно сказать, что длинные темные волосы, слегка завитые, буквально летали перед камерой оператора. Один из помощников Анны снимал, как зажигательно танцует артистка. Певица сделала несколько сексуальных наклонов, покрутила головой и весело прыгала. Знаменитость выкрикивала слова своей новой пенси. Стало понятно, как сильно не терпится Плетневой исполнить трек на концерте.

К слову, Анна была одета в темные прямые брюки с красными лампасами и черный топ на тонких бретелях. V-образный вырез бюстгальтера знаменитости оголил прекрасные формы Плетневой. От этого пленительный номер певицы показался ее фантам еще более магнетическим.

«Какая хорошая грудь», «Как вас колбасит!», «Красотка!», «Бомбезная», «Секси», — прокомментировали движения красавицы ее поклонники.

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