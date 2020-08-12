«Сумерки. Сага. Бассейн»: обнаженная по пояс Плетнева восхитила фанатов фото на отдыхе в Турции

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида и фигуры певицы.

Певица Анна Плетнева в Instagram порадовала своих подписчиков достаточно откровенной фотографией. На кадре она запечатлена около бассейна. При этом звезда по пояс обнажена. Она любуется луной. Как известно, звездная исполнительница сейчас находится на отдыхе в Турции. Она весело проводит время в Стамбуле.

В комментариях пользователи восхитились фигурой исполнительницы. «Сумерки. Сага. Бассейн», «Анечка, вы вас сильно любим. Ваша попочка, как у Ким Кардашян», — заявили подписчики.

Напомним, что Анна Плетнева стала широко известна публике благодаря выступлению в группе «Винтаж». Несколько лет назад она покидала коллектив, но два года назад вернулась в него.

больше по теме Анна Плетнева продефилировала на отдыхе в синем купальнике в горох около пляжа Звезда находится в турецком Стамбуле, где весело проводит время.

Анна Плетнева не так давно стала одной из главных открытий проекта «Маска» на канале НТВ. На сцену перед многочисленной публикой она выходила в костюме попугая. Исполнительнице удалось дойти до финала и занять почетное четвертое место.