«Симметричные какие»: Ольга Серябкина засветила наливную грудь в белоснежном белье

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ольги Серябкиной появилась фотоподборка нижнего белья артистки. Примечательно, что спортивные бюстгальтер и шортики приоткрыли вид на красивую «ложбинку греха» певицы.

Серябкина облачилась в хлопковый костюм кипенно-белого цвета. Артистка сделала несколько соблазнительных кадров у себя дома. На фото попал и любимый домашний питомец Ольги. Однако на собаку черного цвета практически никто из поклонников певицы не обратил внимания. Все потому, что глубокое декольте Ольги взбудоражило подписчиков. Они признали грудь кумира не просто красивой, но даже идеальной.

«Раньше была Моника, теперь Серябкина секс-символ», «Серябкина красавица такая», «», «Ольга, так приятно всегда на вас смотреть», «Приятные фотомоменты, как раньше», «Ох, она прекрасна», «Все такая же малышка. Мама Люба давай!», «С удовольствием бы поймала тебя через объектив», «Симметричные какие», — оценили пышный бюст Ольги ее фанаты.

Ольга же пожелала поклонникам отличного настроения. Однако само послание было зашифровано.

«Листай до конца, найдешь пасхалку», — заинтриговала Серябкина своих подписчиков.

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