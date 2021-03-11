Соблазнительные «ягодки»: Ольга Серябкина подразнила пышными формами в крошечном бикини

На одной из фан-страничек исполнительницы Ольги Серябкиной появилось видео артистки в мокром мини-купальнике. Примечательно, что ранее тот же ролик знаменитость публиковала в своем микроблоге.

Ольга запечатлелась в крошечном наряде для плавания. Материал купальника едва прикрывал наливную грудь артистки. Ольга максимально близко приблизила камеру к пышному бюсту, чтобы показать подтянутый животик. Девушка слегка приоткрыла пухлые губки, что добавило еще больше чувственной страсти образу певицы.

Также Серябкина продемонстрировала упругие ягодицы. Ольга прошлась возле бассейна в трусиках-стрингах и засветила сочные бедра. Поклонники оценили старания Серябкиной. Фанаты заметили, что Ольга не зря занимается в зале и заботится о своем теле. Восхищенные комментарии так и сыпались на эффектную красавицу:

«Попка зачет», «Манящая походка», «Аппетитная какая!», «Ты разбиваешь мне сердце, мамасита», «Шикарная», «Вот это формы!».

Напомним, еще со времен участия в группе «Serebro» Ольга любил эпатажный стиль и сексуальные образы. Девушка не боялась демонстрировать прелести фигуры. А разгоряченные комментарии поклонников только придавали уверенности артистке.

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