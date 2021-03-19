Полина Гренц соблазнила поклонников наливным бюстом в майке цвета кофе

В одной из последних публикаций артистки Полины Гренц появилась фотография знаменитости, которая не утаила «ложбинку греха» красавицы с большими формами.

Напомним, Полина снималась в сериале «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Девушка изобразила в комедийной кинокартине полную ученицу старших классов. Однако после того, как Гренц стала сниматься в фильме, она сбросила несколько килограммов. Этим и привлекла толпу новых поклонников.

Полина гордится своим телом, особенно женственными изгибами и пышными формами. Сочные «гром»-бедра и аппетитная грудь артистки не раз становились объектами восхищения фанатов Гренц. Вот и под последним кадром знаменитости собралось большое количество лайков и комментариев:

«Бомба», «Просто секси-кошечка», «Какая красивая», «Вызывайте пожарных», «Огонь», «Роскошная женщина».

Полина сделала селфи в зеркало. Для своего образа актриса подобрала кофейную майку в рубчик с откровенным декольте. А сверху накинула вязаный кардиган сливочного цвета.

Отметим, что в прошлом году Гренц приняла участие в шоу «Холостяк» с известным стоматологом Антоном Криворотовым.

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