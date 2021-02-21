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«Могу сделать приятно»: Полина Гренц в пудровом кружевном белье впечатлила поклонников внушительным бюстом

26-летняя артистка опубликовала откровенный снимок.

«Могу сделать приятно»: Полина Гренц в пудровом кружевном белье впечатлила поклонников внушительным бюстом
Полина Гренц. Фото: Instagram.com/thepolinagrents

Актриса комедийного сериала «Физрук» Полина Гренц  разместила на своей странице фото нового комплекта нижнего белья. Сексуальный образ не утаил роскошные формы одной из участниц «Холостяка» с доктором Антоном Криворотовым.

Девушка выбрала грязно-розовый оттенок бюстгальтера и трусиков и сделала утреннее селфи на белоснежной простыне и с растрепанными волосами.

«Комплект красивого нижнего белья – это когда я могу сделать приятно не только себе, но и моему любимому мужчине», — написала Полина в своем микроблоге.

Поклонники знаменитости отметили, что она смогла порадовать не только своего таинственного возлюбленного, но и их:

«Боже, какие формы шикарные», «С такими глазами всегда приятно», «Восхительна», «А девочка созрела», «А получилось так, что приятное сделала всем», «Вау, вот это красота».

Полина Гренц
Полина Гренц в нежном белье. Фото: Instagram.com/thepolinagrents

Напомним, ранее Полина признавалась, что ей надоело специально худеть для съемок в кино. По словам девушки, она склонна к полноте. Также Гренц не отказывает себе в сладких булочках и шоколаде. Актриса любит и умеет готовить, что и продемонстрировала на одном из совместных свиданий шоу «Холостяк».

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