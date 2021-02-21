«Могу сделать приятно»: Полина Гренц в пудровом кружевном белье впечатлила поклонников внушительным бюстом

Актриса комедийного сериала «Физрук» Полина Гренц разместила на своей странице фото нового комплекта нижнего белья. Сексуальный образ не утаил роскошные формы одной из участниц «Холостяка» с доктором Антоном Криворотовым.

Девушка выбрала грязно-розовый оттенок бюстгальтера и трусиков и сделала утреннее селфи на белоснежной простыне и с растрепанными волосами.

«Комплект красивого нижнего белья – это когда я могу сделать приятно не только себе, но и моему любимому мужчине», — написала Полина в своем микроблоге.

Поклонники знаменитости отметили, что она смогла порадовать не только своего таинственного возлюбленного, но и их:

«Боже, какие формы шикарные», «С такими глазами всегда приятно», «Восхительна», «А девочка созрела», «А получилось так, что приятное сделала всем», «Вау, вот это красота».

Напомним, ранее Полина признавалась, что ей надоело специально худеть для съемок в кино. По словам девушки, она склонна к полноте. Также Гренц не отказывает себе в сладких булочках и шоколаде. Актриса любит и умеет готовить, что и продемонстрировала на одном из совместных свиданий шоу «Холостяк».

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