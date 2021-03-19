«Это Питер, дед!»: Климова в растянутом свитере под лимон пошутила над Куценко в поезде

Екатерина Климова в личном микроблоге поделилась свежим снимком с поклонниками. В кадре актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» предстала в растянутом свитере оверсайз под лимон. При этом экс-возлюбленная Гелы Месхи предстала без макияжа, отдав предпочтение естественной красоте. Актрисе в поездке составил компанию Гоша Куценко. Фанаты звезды тут же предположили, что в Санкт-Петербург они прибыли на гастроли. И Екатерина, и Гоша позировали в поезде.

При этом Климова подшутила над экс-возлюбленным Марии Порошиной, иронично подписав их совместное фото. Поклонники так и не поняли, почему Гошу актриса назвала «дедом». И к нему ли в целом обращалась Екатерина. Сам Куценко лучился улыбкой. Судя по всему, путешествие с Климовой было веселым.

«Это Питер, дед!» — подписала снимки с Куценко актриса.

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