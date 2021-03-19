«Это было незабываемо»: Утяшева в изумрудном комбинезоне из атласа показала тонкие щиколотки

Ляйсан вместе с Павлом Волей с шиком отдохнула в Дубае.

Ляйсан Утяшева вместе с Павлом Волей наслаждалась уединенными каникулами в Дубае. По словам гимнастки, им очень понравился отдых и они мечтают вернуться сюда еще раз. Однако дома супругов ждут дела — съемки, светские мероприятия, бытовые моменты и еще много всего. В микроблоге ведущая шоу «Танцы» поделилась свежим снимком, на котором она предстала в объятиях мужа. Ляйсан нежно прильнула к Павлу, не скрывая своих теплых чувств.

Для прогулки Утяшева выбрала по-восточному изящный наряд: она примерила изумрудный комбинезон с широким поясом. При этом ставку Ляйсан сделала на атласную ткань. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке. А благодаря зауженному фасону брюк комбинезона гимнастке удалось показать тонкие щиколотки.

«Дубай, ты нас баловал максимально! Это было стремительно и незабываемо! Мы еще вернемся!» — отметила Ляйсан.

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