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Словно восточная принцесса: Ляйсан Утяшева в фантазийном платье покрасовалась в Дубае с Пашей Волей

Гимнастка наслаждается уединенными каникулами со своей второй половинкой.

Словно восточная принцесса: Ляйсан Утяшева в фантазийном платье покрасовалась в Дубае с Пашей Волей
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Павел Воля и Ляйсан Утяшева проводят мартовские каникулы в Дубае. На свежем снимке возлюбленная резидента шоу Comedy Club предстала в образе восточной принцессы. Гимнастка облачилась в асимметричное платье на бретелях. Изюминкой наряда стал фантазийный принт. Ляйсан стояла босиком на ковре, демонстрируя изящные щиколотки. По словам шоумена, погода позволяла им одеться по-летнему. А солнце и вовсе палило нещадно. Воздух прогрелся до плюс тридцати градусов. Голову Утяшева покрыла платком, повязав этот аксессуар как бандану, чтобы случайно не получить солнечный удар.

Не секрет, что Ляйсан и Павел любит путешествовать вместе. Однако в отличие от других звезд, которые отдали предпочтение Мальдивам, пара решила отдохнуть в Дубае, где тоже очень и очень жарко.

Телеведущий Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева в фантазийном платье покрасовалась в Дубае с Павлом Волей. Фото: Instagram.com/pavelvolyaofficial

«Дубай. Март. +30 ℃. Уфф», — подписал свежий снимок шоумен.

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