«Великолепие женственности»: Боярская пленительно опустила лиф, блеснув сексапильными плечиками

Елизавета Боярская в отличие от многих других звезд крайне редко делится в Instagram пикантными снимками. И каждое такое соблазнительное фото ее поклонники встречают на ура. На днях актриса опубликовала в микроблоге чувственный кадр, который был сделан в ее гримерке. Возлюбленная Максима Матвеева смело оголила сексапильные плечики, стянув лиф платья. Фанаты Елизаветы лишились дара речи, настолько им понравился этот снимок. Многие осыпали Боярскую комплиментами.

«Божественно красива», «Великолепие женственности», «Утренняя сексуальность», «Дива!», «Лизочка, очаровательная!!», «Ишь ты ж, с сиреневыми стрелочками», «Вы прелестная, Лиза», — пишут фолловеры.

Напомним, что у Елизаветы Боярской и Максима Матвеева есть двое детей — мальчики: Андрей и Григорий. Семейство давно обосновалось в Санкт-Петербурге.

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