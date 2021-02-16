Счастливые и влюбленные: Боярская в стеганом нюдовом пуховике-одеяле предстала в объятиях Матвеева

Пара Елизаветы Боярской и Максима Матвеева считается одной из самых крепких и гармоничных. Супруги воспитывают двоих детей. Своему возлюбленному актриса подарила сыновей Андрея и Григория. Вместе с семьей дочка Михаила Боярского переехала в Санкт-Петербург. По словам Максима, в Северной столице у них все рядом с домом: и садики, и школы, и кружки с различными секциями — все в шаговой доступности. Можно спокойно ездить по городу без пробок. При всем при этом, они часто наведываются в Москву то на съемки, то на репетиции.

В личном микроблоге Елизавета Боярская поделилась свежим селфи, на котором предстала в объятиях любимого мужа. Максим Матвеев нежно прижимал к себе Лизу, не скрывая нежных чувств к супруге. Елизавета облачилась в стеганый нюдовый пуховик-одеяло оверсайз, подобрав к образу молочную сумочку. Супруги улыбались на камеру и выглядели непросто счастливыми, но и влюбленными.

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