Злоумышленник пытался дважды проникнуть в дом Меган Маркл и принца Гарри

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в дома Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито. Как выяснилось позже, им оказался житель штата Огайо Николас Брукс. Инцидент произошел в конце прошлого года, однако стало о нем известно только сейчас.

Как пишет The Sun, 37-летний Брукс пытался незаконно проникнуть в собственность дважды. Первый случился в канун Рождества. За это он получил предупреждение, а после второго инцидента, который произошел спустя всего два дня, был арестован. Сообщается, что во время этого Брукс был под воздействием психотропных веществ. Другая информация не разглашается.

Напомним, ранее в интервью Опре Уинфри Меган Маркл и принц Гарри заявляли, что в Калифорнии чувствуют себя в безопасности.

Добавим, что дом в Монтесито герцоги Сассекские купили летом прошлого года за 11 миллионов фунтов стерлингов. В особняке есть несколько спален, ванных комнат, тренажерный зал и винный погреб. А на территории располагаются гостевой дом, теннисный корт и бассейн.

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