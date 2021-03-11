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В честь леди Ди: стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри могут назвать дочь

Малышка появится на свет в начале лета.

В честь леди Ди: стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри могут назвать дочь
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

В феврале стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка. Пол рассекретили во время интервью с Опрой Уинфри. В начале лета у них родится дочь.

По данным агрегатора букмекерских ставок Oddschecker, герцоги Сассекские могут назвать дочь Дианой, в честь мамы принца Гарри. На этот вариант приходится более 40 процентов всех ставок. Другие возможные имена уступают с большим отрывом. Среди вариантов – Аллегра, Алиса, Камала. Не исключают букмекеры и имя Елизавета.

Напомним, что Меган и Гарри воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнится два годика. В ноябре прошлого года экс-актриса призналась, что минувшим летом у нее случился выкидыш.

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