«Разогнала бы весь гарем султана»: Каменских в бикини под фламинго сверкнула телом в бассейне

Настя Каменских — девушка яркая и запоминающаяся. Многие поклонники артистки уверены, что она при желании вполне могла бы затмить Ким Кардашьян. Как подметили ее фолловеры, украинская дива обладает весьма и весьма соблазнительными изгибами звездного тела, а ну там, где речь заходит о гром-бедрах вполне могла бы затмить и американскую диву.

На одном из летних кадров Настя позировала в купальнике под фламинго, при этом певица блеснула упругими прелестями, заставив сочные бедра в наливной «персик» в крошечных трусиках. Идеальный бронзовый загар пикантно сочетался с вьющейся копной волос певицы, за счет чего многие подписчики поп-дивы приняли ее за испанку.

«Срамота! Наливной персик прикрой», «Разогнала бы весь гарем султана», «Настюша, из получилась бы прекрасная султанша», «Дорого-богато», «Плавучие завтраки для того, чтобы ими хвастаться?!», «Да-да, шикарная! Все уже поняли», «Какой классный у вас купальник под фламинго», «Сочное утро и шикарная фигурка», «Русалочка из сказки», «Красиво жить не запретишь», «Залюбовались», — пишут фолловеры.

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