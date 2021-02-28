«Ух, какие виды!»: Каменских в очень тугих шортиках и кроп-топе сверкнула «ложбинкой греха»

Анастасия Каменских всегда славилась своими аппетитными формами. В последнее время она сильно похудела и превратилась в хрупкую девушку с изящной фигурой, ничуть не потеряв от этого своих поклонников. Красоту, как говорится, ничем не испортишь, да и женственные линии остались при ней.

Накануне звезда решила напомнить о них своим фолловерам и выложила в личный блог интригующее селфи из спортзала. Настя примерила облегающие мини-шортики и кроп-топ с оригинальным асимметричным декольте. Через вырез проглядывала красивая область груди, которую французы романтично называют «ложбинкой греха». Пи этом Каменских намеренно сделала фото, подняв камеру, чтобы ее рельефы выглядели еще более эффектно. Снимок произвел должное впечатление на поклонников.

«Вы в шикарной форме», «Ух, какие виды!», «Какая фигуристая, обалдеть!», «Такая милая», «Красивая, Настя. Фигура, лицо, волосы, — просто идеал», — отозвались на кадр пользователи Сети.

Смотрите также