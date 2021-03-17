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Соблазн в каждом изгибе тела: Волочкова в крошечных трусиках блеснула упругим телом

Экс-солистка Большого театра заглянула на примерку, похваставшись дизайнерским купальником.

Соблазн в каждом изгибе тела: Волочкова в крошечных трусиках блеснула упругим телом
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова в очередной раз лишила поклонников дара речи. Во время примерки балерина разделась до белья, засветив упругую фигуру и точеную талию в крохотных трусиках. Экс-солистка Большого театра облачилась в мини-бикини сливочного оттенка. Этот купальный наряд подчеркнул сочные бедра артистки и ее пышную грудь. К слову, соблазнительной фигурой балерины не раз восхищался и Никита Джигурда, который называет артистку не иначе как богиня Волочкова.

Не секрет, что дочка балерины, Ариадна, перебралась жить к отцу, бизнесмену Игорю Вдовину. Она даже подружилась с нынешней избранницей папы, Еленой. Мачеха Ариши прекрасно относится к дочери Волочковой.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова в сливочном бикини похвасталась плоским животиком. Фото: Instagram.com/volochkova_art

«Ежики под лифом», «Какая грация, фигурка просто точеная», «Изящная как статуэточка», «Мисс совершенство», «Соблазнительно и дерзко», — написали поклонники балерины в одном из ее фан-аккаунтов.

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