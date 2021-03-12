«Ах, это царский размах!»: Волочкова в секси-шортиках закинула ногу на перила в вертикальном шпагате

Анастасия Волочкова на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком, блеснув своим вертикальным шпагатом. При этом балерина примерила крохотные секси-шортики, эффектно закинув ногу на затейливо украшенные узором перила. Таким образом, экс-солистка Большого театра использовала лестницу в своем особняке как своеобразную опору. При этом балерина закрыла для комментариев свой микроблог. Однако в фан-аккаунтах Анастасии Волочковой снимки артистки поклонники обсуждают не менее активно.

Многие пришли в восторг, увидев «фантастический шпагат» от самой Волочковой. Балерина позировала в дутых сапожках. Так, ее ножкам по-особенному тепло и комфортно. Не раз артистка показывала свои стертые до мозолей ступни после репетиций у балетного станка.

«Иногда от радости хочется просто подурачиться и лезть на стены собственного дома!! Используя данные профессиональные», — пошутила Волочкова. «Просто вау!! Обожаем вас», «О, боги! Как?!», «Ах, это царский размах!!», «Настюша, какая пластика и грация в линиях», «Вот это да!! Стройняшка», «Можем только позавидовать!!», «Как такое повторить?!» — восхищенно пишут поклонники в фан-аккаунте балерины.

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