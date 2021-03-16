Видят вместе на ужинах и вечеринках: почему участница «Холостяка» проводит время с Тимати на Мальдивах

Поговаривают, что Марию Вебер «засветили» в обществе рэпера не случайно, чтобы еще больше подогреть интерес к проекту.

Рэпер Тимати проводит время на Мальдивах вместе с одной из участниц шоу «Холостяк» — моделью из Сочи Марией Вебер. Она, как уверяют многие, как две капли воды похожа на бывшую возлюбленную музыканта, модель Анастасию Решетову.

Поговаривают, что на Мальдивы певец взял Вебер не случайно. Таким образом он хочет подогреть слухи об их романе. Интерес к шоу «Холостяк», который и так огромен, вырастет благодаря такому хитрому ходу в разы.

Между тем сейчас на Мальдивах проходит так называемый серф кэмп, который устроил рэпер для богатых людей. На доску он поставил и Вебер. Сама она вряд ли позволила себе отдых за пять миллионов рублей. Скорее всего, Тимати оплатил ей перелет. Возникает резонный вопрос, почему именно ей. В одной из серий «Холостяка» девушка подарила рэперу доску для серфинга с логотипом его компании, чем и сразила музыканта.

Кстати, один из участников мероприятия на Мальдивах отмечает, что действительно видит Тимати и Вебер на ужинах и вечеринках вместе. «Какого-то прилюдного проявления чувств не замечал, они не обнимаются, не целуются на людях», — заметил серфингист.

Напомним, что шоу «Холостяк» стартовало в минувшие выходные на канале ТНТ. Всего за сердце рэпера борются 27 красавиц, сообщает «Комсомольская правда».

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