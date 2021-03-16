«Хочу запомнить это время»: Зара с брендовой сумочкой запечатлелась на отдыхе с отцом

Исполнительница Зара разместила в личном аккаунте свежее фото с близким родственником. Артистка поделилась «честными» кадрами из отпуска.

Бывшая жена начальника Управления фармации Департамента здравоохранения Москвы Сергея Иванова сделала несколько фотографий со своим отцом. На белом мальдивском песке певица запечатлелась босиком, в светлых джинсах, черной блузке с короткими рукавами и широкими плечиками. В честве аксессуаров Зара выбрала соломенную шляпку с черной лентой, а также плетенную сумочку Prada.

«Хочу запомнить это время. Рядом Папа. Мама фотографирует. Дети плавают.

Пусть так будет как можно дольше», — пожелала сама себе Зара.

Также знаменитость добавила, что она опубликовала снимки без макияжа. По словам Зары, она делает подобное крайне редко. Потому что хочет нравиться своей аудитории.

«P. S. Кстати, на втором фото я без косметики, часто читаю, почему не публикую подобные фото. Чаще всего мои публикации связаны с работой, я уважаю своих слушателей, подписчиков и считаю, что обязана хорошо выглядеть», — призналась певица.

Однако у поклонников певицы было свое мнение на этот счет:

«Вы и без косметики очень красивая», «Зарочка, Вы прекрасны сами по себе, такая, какая есть».

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