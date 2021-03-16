«Мы потрясены»: Ким Кардашьян рассказала о самой большой загадке своего шоу

18 марта на американской ТВ стартует последний сезон шоу «Семейство Кардашьян». Рассказывая об этом, главная героиня популярного реалити — 40-летняя модель и бизнесвумен Ким Кардашьян — призналась, что есть одно обстоятельство, которое шокировало ее и ее сестер. Оказывается, за долгое время трансляции шоу голоса участвующих в нем светских львиц (конкретно, Ким, Кортни и Хлои) совершенно изменились. В последних сериях женщины звучат уже совсем не так, как раньше.

«Это самая большая загадка для меня и моих сестер, — рассказала звезда в новом видео журнала Vogue. — Мы потрясены. Мы понятия не имеем, что случилось с нашими голосами, у нас теперь совершенно другие голоса».

Причем, изменение заметили не только члены телевизионного клана Кардашьян, но и их зрители. Хотя, чего уж тут возмущаться? Шоу стартовало аж в 2007 году и выходило на протяжении 13 лет. За такое время у кого хочешь голос поменяется.

Ким отметила, что она благодарна за то, что так долго была на связи со зрителями. За годы съемок семейной передачи она многому научилась и стала одной из самых узнаваемых звезд в мире. Кстати, ранее она признавалась, что теперь зарабатывает в соцсетях гораздо больше, чем приносит ей шоу. Проще говоря, для раскрутки личного бренда передача на ТВ светской львице больше не нужна.

Смотрите также: