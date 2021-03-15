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«Ужасно ноги отфотошопила»: Анна Бузова в купальнике не смогла впечатлить поклонников

Сестра Ольги Бузовой продемонстрировала три варианта новых нарядов для пляжа.

«Ужасно ноги отфотошопила»: Анна Бузова в купальнике не смогла впечатлить поклонников
Анна Бузова. Фото: Instagram.com/annabuzova

Бизнесвумен Анна Бузова показала несколько разных купальников в черно-белой гамме на своей странице в Сети. Примечательно, что вместо слов восхищения на девушку обрушился шквал негатива.

Подписчики родственницы телеведущей Ольги Бузовой уличили знаменитость в использовании фотошопа. Некоторые поклонники отметили, что Анна слишком уменьшила ноги. Фанаты владелицы модного бутика вспомнили, что ранее Бузова жаловалась на лишний вес. Девушка признавалась, что больше не влезает в джинсы, которые еще  недавно сидели на ней свободно.

Теперь же Анна показывает тонкие ножки в черном сплошном купальнике с асимметричными плечами. Прозрачные вставки и воланы украсили первый вариант обновки Бузовой.

Анна Бузова
Анна Бузова. Фото: Instagram.com/annabuzova

«Ужасно ноги отфотошопила», «Ужасный фотошоп», — написали недоброжелатели девушки в комментариях под фото.

Анна Бузова
Анна Бузова в купальнике с откровенным декольте. Фото: Instagram.com/annabuzova

Не впечатлил подписчиков Бузовой даже купальник с глубоким вырезом. Если первая часть аудитории Анны увидели на снимках следы фотошопа, то другая — намеки на жесткие диеты и изнуряющие тренировки в жизни знаменитости.

Анна Бузова
Анна Бузова в полосатом купальнике. Фото: Instagram.com/annabuzova

Последний купальник Анны еще раз продемонстрировал хрупкое тело бизнес-леди. И заставил поклонников побеспокоиться за резко похудевшую Бузову:

«Анюта, зачем тебе худеть?».

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