«Посмотрите, как я себя порадовала!»: сестра Ольги Бузовой не постеснялась похвастаться копиями Chanel и Valentino

Младшая сестра Ольги Бузовой, 32-летняя Анна обожает красиво и модно одеваться. Девушка регулярно выгуливает стильные аутфиты, стараясь строго следовать трендам. Как и многие модницы, она обожает люксовые вещи. Недавно Анна получила шикарный подарок от своей старшей сестры – сумочку Louis Vuitton из новой коллекции.

А накануне Анна Бузова решила похвастаться очередными приобретениями. На этот раз свой гардероб девушка пополнила туфельками Valentino и стеганой сумочкой Chanel, а точнее – копиями этих брендовых изделий.

«Посмотрите, как я себя порадовала, вот такой вот стильной покупочкой! Сейчас буду примерять», — похвасталась Бузова.

Девушка призналась, что под такие аксессуары необходим полный образ с макияжем, но и после домашней примерки ее все устроило.

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