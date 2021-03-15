«Довольствуюсь снегом»: Волочкова в апельсиновом бикини нырнула в купель на морозе

Анастасия Волочкова поделилась в Instagram свежим роликом, устроив водные процедуры во дворе своего загородного особняка. Экс-солистка Большого театра в апельсиновом бикини окунулась в ледяную воду на морозе, после чего артистка покачалась на бортиках купели. Балерина уселась на бочку в поперечном шпагате, сверкнув идеальной растяжкой. При этом экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова призналась, что совершенно не замерзла и на улице в купальнике ей было свежо.

«Вот и наступила весна… И лед в купели растаял!! Довольствуюсь снегом… Так обычно начинается мое утро», — отметила балерина. «Феерия! Божественная лань», «Как вы на бортиках покачались», «Шикарная!!», «Какой размах», «Вау, эффектно», «Очень чувственно», «Это вам не шуточки», «Настюша, вы там не замерзли?!», «Брр… холодно же!! Как вы там не простудились?!», «Секси-бомбита», «Вах! Прелестница», — пишут подписчики в фан-страничке Волочковой.

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