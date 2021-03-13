«Образ выдержан и гармоничен»: Волочкова облачилась в двубортный блейзер, а ее красавица-дочь — в джеггинсы

Экс-прима Большого театра вместе с Ариадной пришла на съемки шоу Леры Кудрявцевой на НТВ.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Элла Маковей прокомментировала стиль Анастасии Волочковой и ее 15-летней дочери Ариадны на съемках шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Для выхода в свет экс-солистка Большого театра выбрала двубортный блейзер с золотыми пуговицами и брюки классического кроя, а ее наследница — модные джеггинсы из эко-кожи и легкую шелковую блузу.

Стилист похвалила балерину за элегантный костюм, уточнив, что экс-возлюбленную бизнесмена Сулеймана Керимова поклонники не часто видят в таком утонченном луке. Также Маковей не нашла явных модных промахов в аутфите Ариадны — она оделась по-молодежному и одновременно лаконично.

«Анастасию нечасто увидишь в строгом брючном костюме. Образ выдержан и гармоничен. Прямые классические брюки, двубортный блейзер с золотыми пуговицами. Забранные в гладкую прическу волосы. Тем не менее, балерина проявила свой вкус при выборе клатча. Это яркая, украшенная стеклярусом вечерняя сумочка намекает, что перед нами «прима», а не сухая бизнес-леди. В противовес старшему поколению, юная Ариадна предпочитает стиль casual. Свободные джеггинсы из эко-кожи и шелковую рубашку с ярким принтом. Немного «выбиваются» из молодежных тенденций туфли-лодочки. Наверное, девушка выбрала их по совету мамы? Хотя, возможно, ей и самой захотелось добавить строгости в свой образ», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование

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