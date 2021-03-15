Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон почтили память бабушки, которую никогда не видели

В день матери наследники нарисовали открытки, которые предназначались принцессе Диане. Этот трогательный жест очень важен для принца Уильяма.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей – принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту. Несмотря на то, что королевские наследники никогда не видели свою бабушку – принцессу Диану, они чтят ее память каждый год. это происходит в день матери, который в Великобритании отмечают 14 марта. В официальном аккаунте Instagram герцогов Кембриджских появились фотографии рисунков, которые малыши нарисовали сами.

«Для тех, кто переживает тяжелую утрату, этот день может оказаться особенно трудным… Каждый год в день матери Джордж, Шарлотта и Луи делают открытки в память о своей бабушке Диане для Уильяма», — гласит подпись.

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В беседе с журналистами невестка королевы Елизаветы II дала понять, что год пандемии стал для нее непростым. Кейт призналась, что ее «измучило» обучение детей дома во время самоизоляции.

«Нам пришлось стать учителями, лично меня разрывало на части в стараниях преуспеть во всем, а в конце дня я чувствовала себя истощенной», — приводит Sky News слова герцогини Кембриджской.

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