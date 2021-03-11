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«В модном цвете»: Кейт Миддлтон поддержала трендовый оттенок весенне-летнего сезона 2021 года

Герцогиня Кембриджская выбрала розовое пальто и джемпер.

«В модном цвете»: Кейт Миддлтон поддержала трендовый оттенок весенне-летнего сезона 2021 года
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили посетить одну из школ Лондона. На встрече с учениками герцогиня Кембриджская появилась в розовом пальто, такого же оттенка джемпере и черных брюках. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что все оттенки розового — от фуксии до пастельной гаммы — на пике в весенне-летнем сезоне 2021 года.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

«Образ не только в модном цвете, но и с модными разрезами по бокам пальто и на рукавах. Да и объемные, расклешенные брюки далеки от классики. Но классический фасон пальто и отсутствие акцентных украшений уравновешивают модные тенденции и деловой стиль», — сказала Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Лариса Тимиряева
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив

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