«В модном цвете»: Кейт Миддлтон поддержала трендовый оттенок весенне-летнего сезона 2021 года

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили посетить одну из школ Лондона. На встрече с учениками герцогиня Кембриджская появилась в розовом пальто, такого же оттенка джемпере и черных брюках. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что все оттенки розового — от фуксии до пастельной гаммы — на пике в весенне-летнем сезоне 2021 года.

«Образ не только в модном цвете, но и с модными разрезами по бокам пальто и на рукавах. Да и объемные, расклешенные брюки далеки от классики. Но классический фасон пальто и отсутствие акцентных украшений уравновешивают модные тенденции и деловой стиль», — сказала Тимиряева.

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Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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