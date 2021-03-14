Передайте за проезд: Ольга Бузова прокатилась в маршрутке в новом видео

14 марта Ольга Бузова выпустила новое анекдотичное видео, которое посвятила женской интуиции. В ролике скандальная телезвезда сыграла барышню, которая садится в микроавтобус, просит передать деньги за проезд, то наталкивается на игнорирование со стороны другой красотки. Путем нехитрых (а на самом деле очень даже запутанных) умозаключений героиня вычисляет, что имеет дело с любовницей своего мужа, и оказывается права.

В подписи к видео Бузова призналась, что похожие ситуации случались в ее собственной жизни.

«Мы всегда каким-то мистическим образом находим ответы там, где их нет. Правда, сколько раз за собой замечала», — пишет звезда.

Ну а пока ярые фанатки Бузовой восхищаются торжеством «женской логики», остальные зрители могут просто улыбнуться с самого факта, что экс-ведущая «Дома 2» прокатилась в обычной маршрутке.

Некоторые, кстати, пожурили Ольгу за то, что она в один день делает пост про церковь и прощение, и сразу же за ним публикует видео с женскими разборками.

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