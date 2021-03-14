«Любовь – это умение прощать»: Бузова сходила в храм

Православные христиане отмечают последний день Масленицы – Прощеное воскресенье. К их числу примкнула и Ольга Бузова. В своем Instagram она разместила фото, на котором запечатлелась у храма, и отметила, что если бы люди не боялись просить прощения, жить было бы легче.

«Мы часто говорим о любви, но забываем о том, что любовь – это, прежде всего, умение прощать. Ты действительно любишь, когда искренне желаешь счастья близкому человеку, не держишь зла, молишься за него», — написала Бузова.

Напомним, в январе Ольга отметила свое 35-летие. По этому случаю она организовала масштабную вечеринку в одном из ресторанов Москвы. А уже на следующий день объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава.

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