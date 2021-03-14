«Благодарна ему за то, что выбрал меня своей мамой»: Ирина Безрукова вспомнила сына Андрея

14 марта исполнилось шесть лет со дня смерти единственного сына актрисы Ирины Безруковой Андрея Ливанова. В эту скорбную дату известная артиста опубликовала пост в Instagram, посвященный ее ребенку. Она поделилась с подписчиками трогательно фотографией с маленьким Андрюшей на руках и видео роликом, в котором уже повзрослевший сын дарит ей цветы после спектакля.

«Безгранично благодарна ему за то, что он выбрал меня своей мамой. Пусть даже на такой непродолжительный срок», — написала актриса.

Безрукова поделилась, что больше не хочет мучить себя вопросами о смерти своего сына. В своих рассуждениях артистка пришла к выводу, что у каждого человека на земле свой путь и свое время, чтобы покинуть этот путь. А вместе с горем людям даются и силы, что его пережить, иначе бы человечество просто вымерло бы после всех потерь и трагедий. В конец поста Безрукова написала, что для нее сын всегда рядом.

Напомним, что Андрей родился в браке актрисы с Игорем Ливановым. Он умер в результате несчастного случая: парню было всего 25 лет, когда он неудачно упал и ударился головой, находясь у себя дома.

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