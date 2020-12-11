«Тело уже было синее»: Ирина Безрукова вспомнила, как узнала о смерти единственного сына

Наследник актрисы скоропостижно скончался пять с половиной лет назад.

Единственный сын актрисы Ирины Безруковой Андрей Ливанов скончался в марте 2015 года, ему было всего 25 лет. Звезда решила прервать многолетнее молчание и рассказать, что она чувствовала в самые трагические дни своей жизни.

О том, что ее сына больше нет, Ирина Безрукова узнала, находясь на гастролях. Андрей не отвечал на звонки, а когда по просьбе актрисы ее подруга отправилась узнать, в чем дело, парень не открыл дверь. Квартиру вскрыли представили спецслужб. Скорбную новость о кончине сына Ирине Безруковой сообщила подруга.

«Оказалось, он неудачно упал и ударился виском. Тело тогда уже было синее», — вспомнила Ирина Безрукова.

В Москву для опознания тела и организации похорон звезда прилетела одна.

Ирина Безрукова вспомнила, какой ужас пережила, увидев тело сына в морге. Она призналась, что боялась подойти, и ей пришлось сделать усилие над собой, чтобы приблизиться к мертвому Андрею. В следующую секунду ей захотелось дотронуться до него.

«У Андрея была невероятно холодная кожа. И это был шок. Ведь я помнила его теплым и мягким», — поделилась Ирина Безрукова в «Исповеди» на онлайн-платформе Premier.

В те дни выдвигалось много версий и причин скоропостижной смерти молодого парня. Как показала экспертиза, Андрей Ливанов умер от сердечной недостаточности.

больше по теме «Сегодня ему бы исполнился 31 год»: Ирина Безрукова показала архивные фото умершего сына

В декабре этого года ему мог бы исполниться тридцать один год. Ирина Безрукова отметила эту дату скорбным постом в Instagram, показав архивные фото сына.

Смотрите также