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Банкноты, гимн и принцесса-консорт: что изменится в Великобритании, когда принц Чарльз станет королем

Елизавета II является королевой Великобритании с 1952 года.

Банкноты, гимн и принцесса-консорт: что изменится в Великобритании, когда принц Чарльз станет королем
Принц Чарльз и Елизавета II (справа). Фото: Global Look Press

Почти 70 лет Елизавета II является королевой Великобритании. В этом году ей исполнится 95. Ранее в СМИ были предположения о том, что она откажется от трона в случае смерти принца Филиппа, который до сих пор находится в больнице. Издание Berkshire Live предлагает узнать, как изменится жизнь в Великобритании, когда королем станет принц Чарльз.

Принц Чарльз и принцесса Камилла
Принц Чарльз и принцесса Камилла. Фото: Global Look Press

Как только принц Чарльз  станет королем, он переедет из своего нынешнего дома в Кларенс-хаус в Букингемский дворец. Это было подтверждено Daily Star в марте прошлого года.  Жена принца Уэльского – принцесса Камилла изменит титул. С 2005 года она является герцогиней Корнуолльской и, по общим правилам, должна стать королевой. Однако этого может и не случиться. Скорее всего, она получит титул «принцесса-консорт».

Банкноты и монеты тоже изменятся. The Express сообщает, что принц Уэльский уже занялся разработкой портретов, которые будут на новой валюте и марках. Изменения коснутся и гимна Великобритании.

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