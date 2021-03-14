Банкноты, гимн и принцесса-консорт: что изменится в Великобритании, когда принц Чарльз станет королем

Почти 70 лет Елизавета II является королевой Великобритании. В этом году ей исполнится 95. Ранее в СМИ были предположения о том, что она откажется от трона в случае смерти принца Филиппа, который до сих пор находится в больнице. Издание Berkshire Live предлагает узнать, как изменится жизнь в Великобритании, когда королем станет принц Чарльз.

Как только принц Чарльз станет королем, он переедет из своего нынешнего дома в Кларенс-хаус в Букингемский дворец. Это было подтверждено Daily Star в марте прошлого года. Жена принца Уэльского – принцесса Камилла изменит титул. С 2005 года она является герцогиней Корнуолльской и, по общим правилам, должна стать королевой. Однако этого может и не случиться. Скорее всего, она получит титул «принцесса-консорт».

больше по теме Елизавета II не хотела, чтобы о принце Чарльзе стали известны некоторые факты Старший сын королевы взойдет на престол в случае ее смерти или отказа от трона.

Банкноты и монеты тоже изменятся. The Express сообщает, что принц Уэльский уже занялся разработкой портретов, которые будут на новой валюте и марках. Изменения коснутся и гимна Великобритании.

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