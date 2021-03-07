Принц Чарльз обеспокоен здоровьем принца Филиппа больше, чем предстоящим интервью сына

Двадцать дней назад принц Филипп был госпитализирован в клинику короля Эдуарда VII с инфекцией. Букингемский дворец подтвердил, что речь шла не о коронавирусе. Спустя время старейшего монарха перевели в клинику Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце. В официальном заявлении дворца отметили, что 99-летний герцог Эдинбургский чувствует себя хорошо. Однако родные беспокоятся о его здоровье.

Больше всех переживает за отца принц Чарльз. К слову, он был единственным представителем королевской семьи, кто посетил принца Филиппа в госпитале сразу после его госпитализации. Express пишет, что в эти дни Чарльза больше всего беспокоит здоровье отца, нежели грядущее интервью принца Гарри и Меган Маркл.

больше по теме Елизавета II может отказаться от трона в случае смерти принца Филиппа Такого мнения придерживается королевский эксперт Клайв Ирвинг.

Откровения герцогов Сассекских Опре Уинфри появятся в эфире американского телевидения 7 марта. Ранее стало известно, что в случае смерти принца Филиппа, Елизавета II может отказаться от трона. Следующим королем Великобритании станет принц Чарльз.

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