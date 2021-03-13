«Меладзе уже видел?»: 39-летняя Брежнева в спальне игриво оголила сочные бедра

Вера Брежнева похвасталась в Instagram свежим снимком. Певица позировала в спальне, игриво оголив сочные бедра в джинсовых мини-шортиках. Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» лишились дара речи, увидев, как поп-дива соблазнительно отставила упругий «поплавок». Сексапильные шортики так и льнули к звездному телу певицы, подчеркивая ее стройные ножки без грамма целлюлита и растяжек.

По словам Веры, она надеется, что скоро весна вступит в свои права и природа расцветет под лучистым солнышком. Певица уверена, что если она будет ходить по дому в летней одежде, то на улице быстрее потеплеет.

«Воу-воу, полегче!!», «Ауф, эти крепкие бедра!», «Меладзе уже видел?!», «Соблазнительница», «Муж-то не ревнует?!», «Огонь! До чего же хороша», «Секси-бомбита», «Такие ножки!! Упругая кожа… ммм!! Восторг», «Милашка», «Костику вашему так повезло», — пишут фолловеры.

Смотрите также: