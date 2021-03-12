«Может потеплеет»: 39-летняя Брежнева в горчичной футболке и мини-шортах сделала акцент на талии

Вера Брежнева в свой уикенд решила разобрать летний гардероб в надежде, что если она будет чаще ходить по дому в легких нарядах — то и на улице потеплеет куда быстрее. К слову, даже после 8 Марта долгожданной оттепели ждать не приходится. В Москве по прежнему минус 10 градусов, а где-то и ниже. Поэтому многие звезды предпочитают утеплиться в шубки, шерстяные платки.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» порадовала своих поклонников свежими снимками, облачившись в по-летнему яркий наряд. По дому Вера ходит в джинсовых мини-шортах из искусственно «состаренного» денима с бахромой и горчичной футболке. Благодаря высокой посадке шорт певица сделала акцент на талии. Дав понять, что за время зимних каникул и самоизоляции она совсем не прибавила в весе.

«Я вот подумала, если дома чаще надевать летние вещи, может потеплеет быстрее и снег растает?!» — пошутила певица.

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