«Начинаю претендовать на рекламу зубной пасты»: Юлия Ковальчук похвасталась белоснежной улыбкой

Артистка Юлия Ковальчук разместила в одной из последних публикаций личного аккаунта фотографию в солнечных очках и ярком клетчатом платке. Примечательно, что подобные аксессуары уже демонстрировала телеведущая Алена Водонаева.

Жена музыканта Алексея Чумакова сделала солнечное селфи. На снимке Юлия улыбалась во все 32 зуба.

«Судя по этому селфи, я начинаю претендовать на рекламу зубной пасты», — отметила Юлия.

Знаменитости так понравился собственный облик, а особенно улыбка, что певица помечтала о новом контракте с производителями зубной пасты. А поклонники нарекли исполнительницу амбассадором Burberry. Именно этот бренд выбрала Ковальчук. Ее дизайнерский платок, по словам фанатов бывшей солистки группы «Блестящие», придал яркости и утонченности Юлии.

«Или Burberry», «Стоматологические клиники тоже можно», «Вы прекрасно выглядите!», «Белоснежная улыбка!», «Хорошее селфи, солнечное!», «Испанская красотка», «Белоснежная улыбка! Вы просто красавица!», «Лучший шарф», — написали подписчики в комментариях под фото.

Отметим, что Ковальчук для прогулки по Испании отдала предпочтение очкам с оправой «кошачий глаз». Такие же очки недавно примерила Алена Водонаева. Только у телеведущей модный аксессуар был дополнен золотой цепочкой.

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