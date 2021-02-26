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Будущий фотограф: Ковальчук показала, как снимает на камеру трехлетняя дочка от Чумакова

Единственная наследница звезд запечатлела на память маму с папой в 13-ю годовщину отношений.

Будущий фотограф: Ковальчук показала, как снимает на камеру трехлетняя дочка от Чумакова
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Global look press

38-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук счастлива в браке с Алексеем Чумаковым с 2013 года. Однако их чувства зародились за пять лет до свадьбы, и на днях пара отметила 13-летие своей любви.

За это время у звезд родилась дочка Амелия. Малышке три года, и мама с папой оберегают ее от посторонних взглядов. Сейчас семейство отдыхает в Испании, где и отпраздновало свою дату. На прогулке по побережью Ковальчук и Чумаков позировали дочке для снимка. И мама показала, что получилось у малышки Амелии.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: instagram.com/juliakovalchuk/

«Вот так 13 лет и дурачимся», — призналась певица. И добавила: «А фото уже делает наша доченька».

Кадр, мягко говоря, получился не очень: обрезанные лица мамы и папы девочка как-будто не заметила. В кадр попал и пальчик наследницы. Но в целом снимок вышел солнечным и жизнерадостным.

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