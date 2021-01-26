Серябкина в белом топе красиво вильнула грудью на камеру, поразив своими пышными формами

Певица Ольга Серябкина в сториз Instagram похвасталась красивой видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как она позирует в белом топе. На шее у яркой исполнительницы наушники. Надо признать, что у певицы красивая грудь, которая не может не вызывать восхищение среди ее фанатов.

Напомним, что Ольга Серябкина получила широкую известность благодаря группе «Серебро». Это был проект продюсера Максима Фадеева. Позже в музыкальном коллективе начались трения и группа распалась. Сегодня Ольга Серябкина занимается сольными проектами.

Напомним, что громкую огласку в прессе получила история, которую журналистами рассказала бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова. Она уверяла, что Серябкина и Фадеев в свое время состояли в романтических отношениях .

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Позже Серябкина неожиданно заявила, что у нее действительно был роман во времена существования группы «Серебро». Вот только не с Фадеевым, а именно с Темниковой. Судя по всему, певица сказала это в шутку.

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