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Предполагаемая любовница футболиста Павла Мамаева сообщила о беременности

Модель опубликовала положительный результат теста.

Предполагаемая любовница футболиста Павла Мамаева сообщила о беременности
Павел Мамаев с женой Аланой. Фото: Instagram.com/alana_mamaeva

Возможная разлучница пары Аланы и Павла Мамаевых Ирен Морено разместила в Stories личного аккаунта фото теста на беременность. Примечательно, что результат Ирен оказался положительным.

Напомним, что не так давно избранница и мать дочери Павла Мамаева — Алана — устроила скандал в Сети. Возлюбленная российского спортсмена узнала, что Павел изменил ей с испанской красавицей Ирен Морено. Мамаева опубликовала фото соперницы у себя в аккаунте. После чего подписчицы Аланы заступились за кумира и осудили футболиста за предполагаемую измену.

Несмотря на то что Алана и Павел уже разводились, жена спортсмена уверяла своих фанатов в постоянном присутствии Павла рядом. Мамаева подчеркивала, что футболиста и ее связывает общий ребенок. Однако некоторые поклонницы семьи Мамаевых думают иначе. Поскольку у Павла может родиться ребенок на стороне, он, по предположениям подписчиц Аланы, насовсем оставит Мамаеву и дочь Алису.

О своей беременности модель Ирен Морено рассказала в личном микроблоге.

Результат теста Ирен Морено
Результат теста Ирен Морено. Фото: Instagram.com/yrypuntocom

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