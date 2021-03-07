«Рядом»: Алана Мамаева рассказала о взаимоотношениях с Павлом Мамаевым

Недавно в Stories личного микроблога домохозяйки Аланы Мамаевой появилось честное заявление о взаимоотношениях с футболистом Павлом Мамаевым.

Модель заявила, что у нее со знаменитым спортсменом огромное прошлое. Именно поэтому Алана не спешит разрывать любое общение с экс-избранником. Девушка воспитывает их общую дочь Алису, а также своего сына Алекса от первого брака и дочь Мамаева от первой жены — Евгению.

«Паша рядом. Общаться мы будем всегда. У нас дети», — заинтриговала поклонников Мамаева.

Напомним, что не так давно стало известно о измене Павла с испанской моделью Ирен. Случайная связь с иностранной брюнеткой у Мамаева повторилась. После этого Алана прибывала в долгой депрессии.

В начале марта этого года Алана выложила на своей странице фото разлучницы. Она рассказала, что нашла переписку Мамаева с испанкой. Именно так модель догадалась,что муж ей вновь изменяет. До этого, в 2018 году, Павел и Алана уже разводились из-за интрижки спортсмена с испанской красавицей.

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