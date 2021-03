«Хочу сделать еще одну попытку»: Селена Гомес заговорила о том, чтобы уйти из музыки

Американской певице Селене Гомес всего 28 лет, а она уже подумывает о том, чтобы уйти из музыки. В апрельском номере журнала Vogue вышло большое интервью с молодой артисткой, в котором она рассказала о разочаровании в том, что ее творчество все еще не вышло за рамки ее личности, что бы это ни значило.

«Трудно продолжать заниматься музыкой, когда люди не обязательно воспринимают тебя всерьез, — призналась она. — У меня были моменты, когда я думала: «Какой в ​​этом смысл? Почему я продолжаю это делать?» Lose You to Love Me, по моему мнению, была лучшей песней, которую я когда-либо выпускала, но для некоторых людей этого все равно было недостаточно. Я думаю, есть много людей, которым нравится моя музыка, и за это я так благодарна, из-за них я продолжаю, но думаю, что в следующий раз, когда я выпущу альбом, все будет по-другому. Я хочу сделать еще одну попытку, прежде чем, возможно, я уйду с музыки».