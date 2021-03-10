«Хочу сделать еще одну попытку»: Селена Гомес заговорила о том, чтобы уйти из музыки

Американской певице Селене Гомес всего 28 лет, а она уже подумывает о том, чтобы уйти из музыки. В апрельском номере журнала Vogue вышло большое интервью с молодой артисткой, в котором она рассказала о разочаровании в том, что ее творчество все еще не вышло за рамки ее личности, что бы это ни значило.

«Трудно продолжать заниматься музыкой, когда люди не обязательно воспринимают тебя всерьез, — призналась она. — У меня были моменты, когда я думала: «Какой в ​​этом смысл? Почему я продолжаю это делать?» Lose You to Love Me, по моему мнению, была лучшей песней, которую я когда-либо выпускала, но для некоторых людей этого все равно было недостаточно. Я думаю, есть много людей, которым нравится моя музыка, и за это я так благодарна, из-за них я продолжаю, но думаю, что в следующий раз, когда я выпущу альбом, все будет по-другому. Я хочу сделать еще одну попытку, прежде чем, возможно, я уйду с музыки».

Когда журналист спросил звезду, чем она займется вне музыкальной карьеры, Селена ответила, что хочет тратить больше времени на продюсирование и «дать себе реальный шанс» сыграть в кино.

Напомним, у певицы вышло три сольных альбома и еще три в составе группы The Scene. 12 марта увидит свет короткоиграющая пластинка Гомес на испанском языке Revelacion. К тому же она была задействована более чем в 30 фильмах и сериалах, в качестве актрисы или голоса персонажа. В 2017 году начал выходить драматический сериал «13 причин почему», в котором девушка выступила в качестве продюсера.

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