Селена Гомес выпустит альбом, практически полностью записанный в Zoom

12 марта у популярной американской певицы Селены Гомес выйдет испаноязычный мини-альбом Revelacion, две песни из которого — De Una Vez и Baila Conmigo — она уже выпустила синглами. 8 февраля в YouTube появилось видео проекта Vevo Footnotes, в котором рассказывается, как создавалась новая пластинка. В нем говорится, что работа над данным релизом шла во время пандемии, поэтому практически все пришлось делать посредством видеосвязи. Как и множество американцев, 28-летнюю певицу спасло приложение Zoom.

В частности, со своим главным соавтором — венесуэльской певицей и автором песен Еленой Роуз — Селена работала именно через видеочат. С пуэрториканским продюсером Тэйни тоже. И речь идет не только о переговорах, но и о поисках звучания для новых треков. К примеру, мягкий и эмоциональный звук песни, что звучит в видео, был создан как раз во время одной из сессий в Zoom.

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В целом, выпуск Селеной Гомес альбома на испанском языке знаменует ее обращение к своим мексиканским корням. До этого все пластинки певица записывала на английском.

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