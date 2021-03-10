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«Бомбита и секси-поплавок»: Нюша в крошечных трусиках с шиком отдохнула на вилле

Певица не привыкла экономить на себе и на своем отдыхе.

«Бомбита и секси-поплавок»: Нюша в крошечных трусиках с шиком отдохнула на вилле
Нюша. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Поп-исполнительница может похвастаться восхитительной фигурой: у Нюши тонкая талия, невероятно притягательная внешность, упругий «орешек» и бесконечные ножки. Возлюбленная Игоря Сивова не привыкла экономить на себе и своем отдыхе. Артистка поделилась свежими пикантными кадрами «случайно» засветив секси-фигуру в одних трусиках, которые едва скрывали пышный наливной «персик» певицы. Нюша с шиком отдохнула на вилле, проводя утренние часы на лазурном берегу.

Певица Нюша
Нюша в одних трусиках блеснула секси-талией, показав шикарный номер в отеле. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

«Вильнула так вильнула», «Какой сочный персик», «Вау, это просто секси», «Великолепие», «На отдых захотелось еще больше», «Из одежды только трусики?!», «Какой поплавок наела!», «Бомбита! И секси-поплавок», «Красиво жить не запретишь», «Мне бы такую нимфу на шикарной вилле», «А за чей счет праздник», «Воу-воу! Полегче», «Сексапилити», «Трусики так и льнут к орешку», — пишут фолловеры.

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