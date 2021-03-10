«Бомбита и секси-поплавок»: Нюша в крошечных трусиках с шиком отдохнула на вилле

Певица не привыкла экономить на себе и на своем отдыхе.

Поп-исполнительница может похвастаться восхитительной фигурой: у Нюши тонкая талия, невероятно притягательная внешность, упругий «орешек» и бесконечные ножки. Возлюбленная Игоря Сивова не привыкла экономить на себе и своем отдыхе. Артистка поделилась свежими пикантными кадрами «случайно» засветив секси-фигуру в одних трусиках, которые едва скрывали пышный наливной «персик» певицы. Нюша с шиком отдохнула на вилле, проводя утренние часы на лазурном берегу.

«Вильнула так вильнула», «Какой сочный персик», «Вау, это просто секси», «Великолепие», «На отдых захотелось еще больше», «Из одежды только трусики?!», «Какой поплавок наела!», «Бомбита! И секси-поплавок», «Красиво жить не запретишь», «Мне бы такую нимфу на шикарной вилле», «А за чей счет праздник», «Воу-воу! Полегче», «Сексапилити», «Трусики так и льнут к орешку», — пишут фолловеры.

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